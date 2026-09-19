الرئيس السيسي يشدد على الشفافية والحياد في قبول المستفيدين من "الرواد الرقميون"

أفادت قناة إكسترا نيوز، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع خلال اجتماع اليوم الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «الرواد الرقميون – Digilians»، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية.

واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورات تنفيذ المبادرة، التي تستهدف المساهمة في تأهيل المستفيدين منها للالتحاق بالوظائف المطلوبة في سوق العمل.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة الالتزام بتفعيل معايير الدقة والشفافية والحياد في إجراءات قبول المستفيدين من المبادرة، بما يعزز من ثقة المجتمع في آليات تنفيذها.

وشدد الرئيس على أهمية أن تتم إجراءات القبول وفق معايير واضحة، خاصة في ظل ارتباط المبادرة بتأهيل المستفيدين ورفع قدراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وهو ما يستدعي ضمان كفاءة ودقة إجراءات اختيار المستفيدين.