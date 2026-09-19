أتمَمتُ مُهمَه من مَهمَاتي.. كريم الحسيني يحتفل بزفاف شقيقته

احتفل الفنان كريم الحسيني، مساء أمس الجمعة 18 سبتمبر، بزفاف شقيقته حبيبة، على شاب من خارج الوسط الفني.

ونشر كريم الحسيني، صورا وفيديوهات عبر انستجرام، من زفاف شقيقتها، وكتب في التعليق: «الحمد والشكر لله .. أتمَمتُ مُهمَه من مَهمَاتي .. فلتفرح يا أبي وتدعوا لإبنتك بالسعاده وبالبركه .. ولسه الباقي زي ما وعدتك يابويا .. ألف رحمه ونور عليك يابابا .. روحك وخفة دمك كانوا معانا إمبارح في الفرح.

دعوات المُخلصين والحبايب بالبركة والسعادة لأختي الصغيرة مع زوجها ونتمنى لهم حياة سعيدة .. ودعواتكم لأبي بالرحمة والمغفرة .. ودعواتكم لنا جميعاً».

واختتم كريم الحسيني: «فرح اختي ست البنات وجوزها الرجولة أخويا وحبيبي .. ربنا يسعدكم يا حبايبي ويجعل أيامكم كلها خير مع ويهينكم ببعض قولوا آمين .. وعقبال إخواتك».

كريم الحسيني

وفي وقت سابق، كشف الفنان كريم الحسيني، عن رحلته مع العرض المسرحي "مغامرات جيمو" على مسرح الشمس وذلك ضمن فعاليات مهرجان القومي للمسرح المصري من خلال ندوة "تجارب مسرحية وفنية فى دمج الفنون بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة".

وقال كريم الحسيني : بدأت علاقتي بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم شخصية المعاق ذهنيا فى فيلم "الجراج" حيث طالبني المخرج بضرورة الذهاب الى المجلس القومي لذوي الإعاقة من أجل التعايش معهم وتقديم الدور بشكل جيد.

وأضاف كريم الحسيني : لم أكن أعلم أن القدر منحني طفل معاق وهو ابني "فجر" الذي يشارك حاليا معي فى العرض المسرحي "مغامرات جيمو" على مسرح الشمس ووالدته تركت كل شيئ وشاركتني ايضا فى العرض المسرحي وتساعدني فى العمل مع عدد من الأطفال من ذوي الإعاقة.