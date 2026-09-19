منى الشاذلي: فريق عمل برنامج "معكم" هم عائلتي الحقيقية |صور

حصدت الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي جائزتي مهرجان دير جيست 2026، كأفضل إعلامية و أفضل برنامج عن "معكم منى الشاذلي"، وذلك خلال احتفالية ضخمة شهدت حضور نخبة من نجوم وصناع الفن والإعلام من المكرمين والمتميزين لعام 2026.

وحرصت الشاذلي على إلقاء كلمة مؤثرة عقب صعودها إلى المسرح لتسلم الجائزة، عبرت خلالها عن بالغ شكرها وامتنانها للقائمين على المهرجان ومنظميه وانها تتذكر بداياته منذ تكريمها في أولى دورات دير جيست.

ووجهت الشاذلي تحية تقدير خاصة لأسرتها وزملائها في فريق عمل برنامج "معكم"، واصفة إياهم بأنهم "عائلتها الحقيقية"، ومشددة على أنهم الركيزة الأساسية والداعم الأول وراء كل نجاح وتكريم وصلت إليه.

كما لم تنسَ الإعلامية القديرة توجيه الشكر والعرفان لكل المصادر والضيوف الذين يمنحونها ثقتهم ويشاركون قصصهم الإنسانية عبر شاشتها، بالإضافة إلى جمهورها الوفي الذي يواصل دعمها ومساندتها باستمرار، وكان سبباً رئيسياً في استمرار مسيرة البرنامج.