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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«جنون».. راغب علامة من الغناء إلى عالم الرسوم المتحركة

راغب علامة
راغب علامة
أحمد إبراهيم

من صوت راغب علامة إلى عالم كامل من الرسوم المتحركة.. هكذا جاءت تجربة «جنون»، أحدث كليبات النجم اللبناني الغنائية، التي اختار فيها المخرج علي ماجد أن يترك الصورة التقليدية للفيديو كليب، ويقدم الأغنية في قالب بصري يعتمد بالكامل على الرسوم المتحركة.

ومنذ طرح الكليب، لفتت التجربة الانتباه إلى الشكل الذي اختاره صناع العمل لتقديم الأغنية، حيث تحولت الكلمات والمشاعر إلى شخصيات ومشاهد مرسومة، صنعت عالمًا بصريًا خاصًا يجمع بين الخيال والأجواء الرومانسية.

«جنون» تعاون راغب علامة وعلى ماجد 

«جنون» يمثل التعاون الثالث بين راغب علامة وعلي ماجد، بعد كليبي «مزاجيي» و«كده كده»، إلا أن التعاون الجديد يأتي بمعالجة مختلفة تمامًا، بعدما انتقل المخرج من التصوير التقليدي إلى بناء الكليب كاملًا داخل عالم الرسوم المتحركة.

واعتمد علي ماجد، في تنفيذ الفكرة على تقديم قصة الأغنية من خلال الصورة المرسومة، بحيث لا تكون الرسوم مجرد خلفية أو إضافة جمالية، وإنما جزءًا أساسيًا من طريقة سرد الحكاية والتعبير عن تفاصيلها.

وتأتي «جنون» كتجربة جديدة في مسيرة التعاون بين راغب علامة وعلي ماجد، الذي يواصل تقديم معالجات بصرية مختلفة لأغنيات النجم اللبناني، فيما يبتعد الكليب هذه المرة عن المألوف ليضع الأغنية في مساحة أكثر اتساعًا للخيال.

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