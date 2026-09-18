أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين في مسابقة حفظ المتون العلمية للناشئة والكبار ٢٠٢٦م وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر ثقافة العلم، والعناية بالتراث العلمي، وصقل المواهب العلمية واللغوية لدى مختلف الفئات العمرية.

الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة حفظ المتون العلمية للناشئة والكبار 2026

وتأتي المسابقة في إطار جهود الوزارة لترسيخ الثقافة العلمية الأصيلة، وتشجيع الناشئة والكبار على حفظ المتون العلمية، ومواصلة القراءة والبحث والتكوين العلمي والثقافي، بما يسهم في بناء الشخصية الدينية الوسطية المستنيرة، وتعزيز الوعي العلمي والمعرفي لدى مختلف فئات المجتمع.

وتحرص وزارة الأوقاف، من خلال هذه المسابقة، على العناية بالمتون العلمية، وإتاحة الفرصة أمام الناشئة والكبار للتنافس في حفظها ودراستها، وتنمية قدراتهم على التحصيل والفهم، بما يعزز تكوينهم العلمي والثقافي، ويخدم العلم والدعوة والمجتمع.

وتتقدم وزارة الأوقاف بخالص التهنئة إلى جميع الفائزين، وترجو لهم دوام التوفيق والتميز، ومواصلة مسيرتهم العلمية والثقافية.

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