تدريبات استشفائية وتقسيمة في مران منتخب مصر استعداداً لتصفيات أمم أفريقيا

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريبه الثاني بمركز المنتخبات الوطنية، استعداداً لمباراتي أنجولا وجنوب السودان، المقرر لهما 25 و29 سبتمبر الحالي، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، ثم ودية جنوب أفريقيا المقرر لها يوم 4 أكتوبر المقبل.

وبدأ المران بإحماءات بدنية، ثم جمل فنية من قبل الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، ثم تقسيمة في نهاية التدريب.

وشارك في المران اليوم، مصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء وعبدالعزيز البلعوطي ومحمد هاني وأحمد فتوح ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور وعلي محمود ومصطفى زيكو ومحمود صابر، بينما أدى كريم حافظ ومهند لاشين وطارق علاء، تدريبات استشفائية.

تقسيمة

كما شهد المران تقسيمة، شهدت تفوق فريق حسام حسن والمهدي سليمان ومحمد هاني وإمام عاشور ومصطفى زيكو وصابر، على حساب فريق محمد عبدالواحد ومحمد علاء والبلعوطي وأحمد فتوح وزيزو وعلي محمود.

وحضر مران المنتخب هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وحمادة الشربيني، عضو مجلس الإدارة، ومصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد.

ومن المقرر أن يخوض منتخبنا الوطني، تدريباته غداً، في التاسعة مساءً، بمركز المنتخبات الوطنية.