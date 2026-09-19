تكساس الأمريكية تلزم المدارس العامة بتدريس تاريخ إسرائيل

اعتمدت ولاية تكساس الأمريكية رسميًا منهجًا دراسيًا جديدًا يُلزم المدارس العامة بتدريس تاريخ إسرائيل.

كما وافق مجلس التعليم في ولاية تكساس على تعديلات واسعة على معايير الدراسات الاجتماعية للمرحلة الثانوية، تضمنت تغييرات مثيرة للجدل في طريقة تدريس تاريخ الإسلام، ومن المقرر بدء تطبيقها على الطلاب اعتبارا من العام الدراسي 2030-2031.

ووفق وسائل إعلام أمريكية ؛ فأن المعايير الجديدة تنص على دراسة بدايات الإسلام كما تطلب من الطلاب دراسة مفهوم الجهاد وتوسّع الإسلام، إلى جانب تناول هجمات 11 سبتمبر 2001 باعتبارها مدفوعة بما تصفه المعايير بـ«الإسلام الراديكالي».

واعتمد المجلس التعديلات في تصويت 8 أعضاء مقابل 4، وسط اعتراضات من منظمات وشخصيات مسلمة اعتبرت أن بعض الصياغات تقدم صورة غير متوازنة عن الإسلام وتفتقر إلى السياق التاريخي الكافي.

في المقابل، يدافع مؤيدو التعديلات عن حق الطلاب في دراسة الجوانب السياسية والعسكرية والدينية المثيرة للجدل في تاريخ الحضارات والأديان.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مراجعة شاملة لمناهج الدراسات الاجتماعية في تكساس، تشمل أيضا زيادة التركيز على تأثير المسيحية في التاريخ الأمريكي.