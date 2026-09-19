دائما الثنائيات لها حاجة من الحب … حقيقة ارتباط يارا السكري والعوضي

شهدت فعاليات قمة الإعلام العربي في دبي حضور الفنانة يارا السكري إلى جانب الفنان أحمد العوضي والإعلامي نيشان، في ندوة جمعت بين الحديث عن الفن والإعلام وتجارب النجوم أمام الجمهور.

وخلال الندوة، حظيت علاقة يارا السكري وأحمد العوضي باهتمام خاص من الحضور، خاصة في ظل ما أثير خلال الفترة الماضية حول طبيعة العلاقة بينهما، وما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود ارتباط يجمع بينهما.

وفي أول تصريح لها عن هذا الأمر، تحدثت يارا السكري عن فكرة الثنائيات وعلاقة الجمهور بها، قائلة: «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»، في إشارة إلى أن وجود الانسجام والمشاعر الحقيقية قد يكون أحد الأسباب التي تجعل الجمهور يتفاعل مع أي ثنائي فني أو عاطفي.

وجاء تصريح يارا خلال الندوة التي شارك فيها أحمد العوضي والإعلامي نيشان، لتفتح كلماتها بابًا واسعًا للتفاعل بين الجمهور، خصوصًا أن الحديث عن علاقتها بالعوضي كان من أكثر الموضوعات التي حظيت باهتمام المتابعين خلال الفترة الأخيرة.