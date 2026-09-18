عبد الرحيم طاليب: عموتة مدرب له وجهان.. وسينجح مع الأهلي بنسة 99%

تحدث المدرب المغربي عبد الرحيم طاليب، المدير الفني لفريق نادي الجيش الرواندي، عن مواطنه الحسين عموتة، مدرب النادي الأهلي، متوقعًا نجاحه بنسبة تتجاوز الـ 99%.

عبد الرحيم طاليب: عموتة مدرب له وجهان

وقال عبد الرحيم في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "الحسين عموتة كان أحد زملاء الدراسة في برنامج "CAF Pro"، لمدة 4 سنوات بالإضافة إلى السنوات العديدة التي قضيناها جنبًا إلى جنب في الدوري المغربي، والتعاون في قطر".

وتابع: "عموتة صديقي كان لاعبًا وكنت مدرب ودرسنا معًا 4 سنوات، وتواجدنا في المغرب، أعرفه جيدًا كصديق، وهو لديه وجهان مختلفان هو شخص طيب جدًا، ولا أدافع عنه ولكنه حازم بشكل كبير".

وأكمل": "هو في الملعب شخص آخر، حازم جدًا ويجب على اللاعبين أن يلعبوا بالقوة التي يريدها ويحترموا طريقة اللعب التي يقررها، لازم اللاعيبه تفهم ده، حتى لا تسير فوضى في الملعب".

اختتم طالب حديثه قائلا: "من الممكن أن يكون هناك أشخاص لا تحب أن يقود عموتة الأهلي، وقد يكون ذلك سبب المشاكل الأخيرة، ولكن عموتة مدرب كبير، وأتوقع نجاحه مع الأهلي بنسبة 99%".

الحسين عموتة يعود للقاهرة الأحد ويطلب 3 مباريات ودية للأهلي

كشف أمير هشام أن الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، سيعود إلى القاهرة يوم الأحد، قادمًا من المغرب بعد حصوله على إجازة لعدة أيام خلال فترة التوقف الدولي.

وأوضح أن عموتة طلب من الجهاز الإداري بالأهلي تجهيز 3 مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية، بهدف الحفاظ على جاهزية اللاعبين وتجهيزهم لاستئناف المنافسات.

وأشار إلى أن المدرب يسعى للوصول باللاعبين إلى أعلى فورمة فنيًا وبدنيًا، خاصة أنه منح الفرصة لـ24 لاعبًا خلال المباريات الخمس الماضية في الدوري المصري.