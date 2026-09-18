برلمانية: كلمة الرئيس السيسي تضع بناء الإنسان وتأهيل الكوادر في قلب تطوير مؤسسات الدولة

أكدت ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، حملت عددًا من الرسائل المهمة التي تتصل بصورة مباشرة بمستقبل مؤسسات الدولة وطبيعة الكوادر التي تتولى مسئولية العمل بها، مشيرة إلى أن التركيز على معايير الاختيار والتأهيل والمتابعة يعكس اهتمامًا ببناء منظومة مؤسسية تقوم على أسس واضحة ومستدامة.

رسائل الرئيس من الأكاديمية العسكرية

وقالت الصبان، في بيان اليوم أن تأكيد الرئيس على ضرورة تطبيق معايير موحدة ودقيقة في اختيار الشباب للعمل داخل مؤسسات الدولة، مع مراعاة اختلاف طبيعة ومتطلبات كل جهة، موضحة أن أهمية هذه الرؤية تكمن في ربط تولي المسؤولية بالكفاءة والقدرة والتأهيل، وليس بمجرد الوصول إلى الوظيفة، بما يساهم في إعداد كوادر أكثر قدرة على التعامل مع متطلبات العمل العام.

وتابعت: حديث الرئيس عن استمرار هذه المنظومة والحفاظ على المعايير والأوزان النسبية الموضوعة لها يحمل أهمية خاصة، لأن بناء المؤسسات لا يرتبط بإجراء مؤقت، وإنما يحتاج إلى تراكم مستمر للخبرات والتجارب، وإلى الحفاظ على القواعد التي تحقق أهداف عملية الاختيار والتأهيل.

تدريب وتأهيل العاملين بمختلف مؤسسات الدولة

وأشارت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن تجربة الأكاديمية العسكرية في تدريب وتأهيل العاملين بمختلف مؤسسات الدولة تطرح مفهومًا أوسع لبناء الإنسان، لا يقتصر على الجانب المهني أو التخصصي، وإنما يمتد إلى المعرفة العامة والشخصية المتوازنة والقيم والمسؤولية الوطنية، لافتة إلى أن البرنامج يجمع بين التدريب المتخصص الذي تقدمه الجهات المختلفة وجانب تعليمي موحد تقدمه الأكاديمية للدارسين.

وأشارت الصبان إلى أهمية الرسالة التي وجهها الرئيس بشأن عدم اقتصار المسؤولية عن حماية الدولة على الحكومة أو المسؤولين، وإنما امتدادها إلى المجتمع والأسرة ومختلف المؤسسات، مؤكدة أن بناء الوعي لدى الأجيال الجديدة أصبح جزءًا أساسيًا من عملية بناء الدولة، خاصة مع تعدد مصادر المعلومات والتأثير في البيئة الرقمية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عن ضرورة متابعة خريجي الأكاديمية بعد انتهاء برامجهم يمثل نقطة مهمة في منظومة التأهيل، لأن التدريب يحقق أهدافه بصورة أكبر عندما تقترن به متابعة مستمرة لمدى الاستفادة من الخبرات المكتسبة وتطوير القدرات وفق احتياجات العمل.