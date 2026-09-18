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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: السوشيال ميديا أداة لضرب الأسرة والمجتمع

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
إسراء صبري

علق الإعلامي مصطفى بكري على القرار المشترك الصادر عن الجهاز والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الخاص بوضع آليات واضحة لحوكمة استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، قائلا:"محدش ضد التواصل الاجتماعي واستخدام التكنولوجيا لكن عندما تستخدم السوشيال ميديا كأداة لضرب الخصوصية والإساءة للبشر والتشكيك في مؤسسات الدولة هنا يبدأ الخطر".

وأضاف خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، لما تتحول وسائل التواصل إلى وسيلة لدفع المواطنين لارتكاب الجرائم، فهنا يجب أن نتدخل.

واسترسل: مصر مستهدفة في كل شيء والبعض يستخدم  السوشيال ميديا لهدم الوطن والأسرة ونتمنى من مجلس النواب اصدار قانون خاص بوسائل الإعلام يحمي الأسر والأخلاق والخصوصية والأمن القومي.

واسترسل: نطالب بتطبيق فعلي للقانون وأن يكون هناك عقوبات رادعة لمن يخالف تلك التعليمات.

الإعلام السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي مصطفى بكري

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