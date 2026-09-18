الداخلية تكشف ملابسات فيديو رشق مسكن سيدة بالحجارة والتعدي عليها بالسب في أكتوبر

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من بعض الأطفال لقيامهم برشق مسكنها بالحجارة والتعدى عليها بالسب بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجاري تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من بعض الأطفال لقيامهم بالتعدى عليها بالسب وإحداث تلفيات بشرفة مسكنها لحدوث مشاده كلامية بينها وبينهم لقيامهم بمضايقتها وكريمتها حال سيرهما بالمنطقة محل سكنهم.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم (3 طلاب - مقيمين بذات الدائرة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



