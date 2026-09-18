إصابة طفلين جراء سقوط مقذوف حوثي على منزل في غرب تعز

أصيب طفلان جراء سقوط مقذوف أطلقته ميليشيات الحوثي على منزل في مديرية الوازعية، غرب محافظة تعز اليمنية، في أحدث واقعة تستهدف مناطق مأهولة بالسكان في المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن المقذوف الحوثي سقط على منزل في إحدى مناطق مديرية الوازعية، ما أسفر عن إصابة طفلين، فيما لحقت أضرار مادية بالمنزل جراء الانفجار.

وجرى نقل الطفلين المصابين إلى منشأة طبية لتلقي الرعاية اللازمة، في وقت لم تتضح على الفور طبيعة إصاباتهما أو مدى الأضرار التي خلفها القصف في محيط المنزل.

وتشهد محافظة تعز، الواقعة جنوب غربي اليمن، توترًا أمنيًا وعسكريًا متواصلًا، مع استمرار الهجمات والقصف المتبادل في عدد من المناطق، وسط مخاطر متزايدة على السكان المدنيين، ولا سيما الأطفال.

وتأتي الواقعة في ظل استمرار النزاع اليمني وتبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة بشأن استهداف المناطق السكنية والمنشآت المدنية، بينما تتواصل الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة واحتواء التصعيد.

وتعد مديرية الوازعية من المناطق الواقعة غرب محافظة تعز، وقد شهدت خلال السنوات الماضية مواجهات عسكرية وهجمات متكررة على خلفية النزاع المستمر في اليمن.

ويثير سقوط المقذوف على منزل وإصابة طفلين مخاوف جديدة بشأن تداعيات استمرار الأعمال العسكرية على المدنيين، خصوصًا في المناطق القريبة من خطوط التماس، في وقت لا تزال فيه الأوضاع الإنسانية والأمنية في اليمن تواجه تحديات كبيرة.

