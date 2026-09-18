مصطفى بكري يطالب بسرعة حسم شكاوى المتقدمين للطرح الـ 11 ببرنامج بيت الوطن

طالب الإعلامي مصطفى بكري، بسرعة حسم شكاوى المتقدمين للطرح الحادي عشر ضمن برنامج «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، مؤكدًا أن آلاف المواطنين يواجهون مشكلات وأزمات تتعلق بمواقع الأراضي المطروحة ومدى ملاءمتها لرغباتهم.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، إنه تواصل مع الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، الذي أكد أن الوزارة تعاملت مع ملف الطرح، مشيرًا إلى طرح نحو 10 آلاف قطعة أرض إضافية، مع إتاحة استرداد أموال من لا يرغب في استكمال إجراءات الحجز من خلال البنك المركزي وفق آلية محددة.

وأوضح أن وزارة الإسكان أكدت رسميًا اتخاذ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عددًا من الإجراءات لتوسيع نطاق الاختيار وزيادة فرص حصول المتقدمين على الأراضي، مع التأكيد على أحقية المتقدمين في استرداد المبالغ المحولة حال عدم رغبتهم في استكمال الحجز.

وأشار إلى أن الوزارة أوضحت أنه، استجابة لمناشدات المصريين بالخارج، تم استقبال التحويلات لحين فتح المرحلة الجديدة والعمل بنظام الرصيد، خلال الفترة من 15 مارس حتى 15 يونيو، دون ربط أولوية الحجز بأسبقية التحويل أو اختلاف مدن التحويل بين البنوك، بما يضمن تكافؤ الفرص.

وأضاف أن بيانات الأراضي التفصيلية أُتيحت على الموقع الإلكتروني للحجز في 9 يونيو 2026، متضمنة الكروكيات العامة والتفصيلية ومساحات وأسعار القطع، بإجمالي 4543 قطعة أرض في 22 مدينة جديدة.

ولفت إلى أنه عقب إتاحة البيانات، تم استقبال الحوالات التنشيطية لتحديد أولوية الحجز خلال الفترة من 23 يونيو حتى 8 يوليو 2026، بما أتاح للمتقدمين الاطلاع على مواقع الأراضي وتفاصيلها قبل تحديد الأولوية.

وأوضح أن الإقبال الكبير وطلبات الحاجزين دفعت هيئة المجتمعات العمرانية إلى زيادة المعروض، ليصل إلى نحو 15 ألفًا و545 قطعة أرض، بزيادة تقارب 242% عن العدد المعلن سابقًا، مع توسيع نطاق الطرح ليشمل 25 مدينة جديدة، ونظام تقسيط يتضمن سداد 25% كجدية حجز وتقسيط باقي قيمة الأرض.

وأكد أن زيادة المعروض تستهدف توسيع البدائل أمام المتقدمين، وزيادة فرص حصولهم على أراضٍ تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، إلى جانب الحد من ممارسات السمسرة وإتاحة المفاضلة بين المواقع والأسعار.

وشدد مصطفى بكري على ضرورة سرعة تنفيذ ما أعلنته وزارة الإسكان على أرض الواقع، قائلًا إن المواطنين الذين لا يرغبون في استكمال الحجز يجب أن يحصلوا على أموالهم في أسرع وقت، بينما ينبغي إتاحة قطع الأراضي المناسبة للراغبين في استكمال الإجراءات.

وأكد بكري أنه سيتابع الملف مع نائب وزير الإسكان ووزيرة الإسكان، حتى يتم الوصول إلى حل لمشكلة المتقدمين، مشيرًا إلى أن البرنامج تلقى مئات الشكاوى من المواطنين، وأن هذه الشكاوى تعكس وجود مشكلة حقيقية تستوجب التعامل معها وسرعة حلها.