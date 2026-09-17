مصطفى بكري: أكثر من 38 ألف تحويل لمشروع «بيت الوطن» بقيمة 1.25 مليار دولار

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المصريين في الخارج يُعدون من أكثر الفئات حرصًا على الاستثمار في وطنهم، خاصة في ظل المشروعات التنموية والاستثمارية التي تنفذها الدولة خلال الفترة الحالية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن تحويلات المصريين بالخارج، التي وصلت إلى نحو 27 مليار دولار، تمثل أحد الموارد المهمة للاقتصاد المصري وتعكس استمرار ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مشروع «بيت الوطن» لا تزال مراحله مطروحة، ويُعد أحد أبرز المشروعات التي ساهمت في تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالوطن، من خلال إتاحة فرص تملك واستثمار عقاري لهم داخل مصر، وهو ما يعكس، ثقة المصريين بالخارج في المشروع.

عدد التحويلات المتعلقة بالمشروع تجاوز 38 ألف تحويل

وأشار إلى أنه تم الإعلان مؤخرًا عن المرحلة الحادية عشرة من مشروع «بيت الوطن» جعل المشروع محل اهتمام متزايد من جانب المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن عدد التحويلات المتعلقة بالمشروع تجاوز 38 ألف تحويل، بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو 1.25 مليار دولار.