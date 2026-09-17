مصطفى بكري: لما بروح الصعيد بشوف الغلابة وهما بيدعوا للرئيس السيسي بسبب مشروعات حياة كريمة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أنه خلال زياراته إلى محافظات الصعيد، يرى المواطنين البسطاء وهم يدعون للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تقديرًا إلى المشروعات التي نُفذت ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه “لما بروح الصعيد بشوف الغلابة وهما بيدعوا للرئيس السيسي بسبب مشروعات حياة كريمة، بعض الناس مش بيعجبها الكلام ده، لكن مالناش غير البلد دي، وانحيازنا للغلابة”.

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواجه العديد من التحديات التي تتطلب جهودًا مستمرة، قائلًا: “الرئيس السيسي كان الله في عونه، يعقد يوميًا اجتماعات بسبب التحديات التي تواجه الدولة”.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا

وأشار بكري إلى أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى الخدمات والمشروعات التنموية في مختلف المحافظات يمثلان، جانبًا مهمًا من الاهتمام بقضايا المواطنين.