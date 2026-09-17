السفارة الأمريكية بالقاهرة تهنئ "الملا" بتوليه منصب سفير مصر بالولايات المتحدة

هنأت السفارة الأمريكية بالقاهرة السفير محمد الملا بمناسبة توليه مهام منصبه سفير للقاهرة في واشنطن بعد تقديم أوراق اعتماد إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت السفارة الأمريكية بالقاهرة "نهنئ سعادة السفير محمد الملا بمناسبة توليه رسميًا مهام منصبه سفيرًا لجمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة، عقب تقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس دونالد ترامب".

وأضافت السفارة في بيانها "نتطلع إلى العمل مع السفير الملا وفريقه في واشنطن لتعزيز الشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة ومصر، ودفع أولوياتنا المشتركة قدمًا، والمساهمة في تحقيق مزيد من الازدهار لشعبي بلدينا".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، نقل السفير محمد المُلا إلى الرئيس الأمريكي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً اعتزازه بتولي مهام عمله في واشنطن، وحرصه على مواصلة البناء على ما تشهده العلاقات المصرية الأمريكية من زخم، والعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.