السفارة الأمريكية في بيروت: قرارات الحرب والسلم يجب أن تبقى بيد الدولة اللبنانية

شددت السفارة الأمريكية في بيروت على ضرورة أن تبقى «قرارات الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية حصرًا»، مؤكدة دعم واشنطن حصر القرارين الأمني والعسكري بمؤسسات الدولة اللبنانية.

وأوضحت السفارة، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، أن «جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات»، مشيدة بالمجتمعات المحلية في الجنوب، ومعلنة دعم الولايات المتحدة للحكومة اللبنانية في هدفها المعلن المتمثل في فرض السيادة، على أن يتولى الجيش اللبناني إنفاذها.

وأضافت أن الشعب اللبناني «يُبدي كل يوم بوضوح تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله».