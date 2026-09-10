زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

أثارت دان آدم، زوجة حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، الجدل بعد حذف صورها معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد اعلانها رغبتها في الانفصال.

وشاركت دان صورة جديدة لها وانهالت التعليقات عليها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأثارت دان ادم، زوجة حسام حسن، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وجهت رسالة غامضة كشفت خلالها عن وجود خلافات بينها وبين زوجها، مؤكدة أنها حاولت إنهاء الأمر بشكل ودي من أجل أبنائها، لكنها واجهت بالرفض.

وكتبت دان عبر ستوري حسابها على فيسبوك: “طلبت ان تكون النهاية بالود مت اجل اولادي وكل مرة اواجه بالشر والرفض ولأول مرة في زواجي سأضطر للجوء للمحاكم لأخذ حريتي”.