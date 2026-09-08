أحمد شوبير: حسام حسن لا ينظر لاسم النادي.. والباب مفتوح أمام الجميع

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، مؤكدًا أن الجهاز الفني للفراعنة منح جميع اللاعبين فرصة متساوية لإثبات أنفسهم والانضمام إلى صفوف المنتخب.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «يُحسب لحسام حسن إنه فتح الباب للجميع دون استثناء، صغير وكبير، اللي بيلعب في الأهلي زي اللي بيلعب في الزمالك، زي اللي بيلعب في مودرن، زي اللي بيلعب في بيراميدز، زي اللي بيلعب في زد».

وأشار شوبير إلى أن سياسة حسام حسن في اختيار اللاعبين تؤكد عدم اقتصار حساباته على نجوم الأندية الكبرى فقط، وإنما الاعتماد على مستوى اللاعب وقدرته على تقديم الإضافة للمنتخب.

وأكد أن فتح الباب أمام جميع العناصر يمنح اللاعبين دافعًا قويًا للتألق مع أنديتهم، في ظل إدراكهم أن التألق يمكن أن يكون طريقهم للحصول على فرصة مع منتخب مصر، بغض النظر عن النادي الذي يلعبون ضمن صفوفه.

تأتي تصريحات شوبير في ظل استعدادات منتخب مصر للاستحقاقات المقبلة، حيث يواصل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن متابعة اللاعبين واختيار العناصر القادرة على تمثيل الفراعنة خلال الفترة المقبلة.