حسام حسن يستقر على ضم إمام عاشور لقائمة منتخب مصر

يستعد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لإعلان قائمة الفراعنة استعدادا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويقترب إمام عاشور من التواجد ضمن قائمة الفراعنة في التصفيات رغم عدم مشاركته في المباريات الماضية مع النادي الأهلي.

ولن يؤثر عدم مشاركة اللاعب في المباريات السابقة على اختيار العميد له بسبب ابتعاد اللاعب عن المشاركة بسبب الإصابة التي أثرت على عودته للمباريات.

يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 حيث تكون البداية عند انجولا يوم 25 سبتمبر الجاري.

ويلعب منتخب مصر أمام منافسه أنجولا وجنوب السودان في التوقف الدولي القادم خلال شهر سبتمبر وبعدها مواجهة مالاوي خلال الفترة من 9-17 نوفمبر 2026

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالي

مصر ضد أنجولا - 25 سبتمبر 2026 - الساعة 10:00 مساءً

مصر ضد جنوب السودان - 29 سبتمبر 2026 - الساعة 3:00 عصرا

مالاوي ضد مصر - ذهابا وإيابا خلال الفترة من 9-17 نوفمبر 2026

مصر ضد جنوب السودان وانجولا خلال الفترة من 22-30 مارس 2027.