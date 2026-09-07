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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية السوري: سوريا عادت إلى مكانتها ونمضي في تنفيذ خريطة الطريق مع الأردن

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد وزير الخارجية السوري أن سوريا عادت إلى مكانتها وأهلها، مشددًا على أن بلاده تمضي في مرحلة جديدة تستهدف تعزيز الاستقرار وترسيخ حضورها ودورها في محيطها العربي والإقليمي.

وقال وزير الخارجية السوري إن بلاده تعمل على تحصين منظومة الأمن الدولي، بما يسهم في مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الاستقرار، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق في التعامل مع مختلف القضايا التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن سوريا تمضي في تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية التي جرى العمل عليها بالتنسيق مع الأردن، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وشدد وزير الخارجية السوري على مواصلة العمل من أجل تحقيق أهداف خريطة الطريق، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وزير الخارجية السوري تحصين منظومة الأمن الدولي ة الأمن الدولي

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