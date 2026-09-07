منتخب مصر للكرة الإلكترونية في المجموعة الأولى بكأس العالم 2026

أوقعت قرعة كأس العالم FIFAe 2026 لكرة القدم الإلكترونية، "فئة eFootball Mobile" منتخب مصر في المجموعة الأولى.

وضمت المجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم FIFAe 2026 إلى جانب منتخب مصر، كلاً من: السعودية، المكسيك، البرازيل، اليابان وجورجيا.

بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات: الهند، تونس، تركيا، الأرجنتين، الأردن وتايلاند.

ومن المقرر أن تقام منافسات كأس العالم FIFAe 2026 في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 16 وحتى 25 أكتوبر المقبل.

ويمثل منتخب مصر في كأس العالم للكرة الإلكترونية كل من:

• عمر الشحات - Vantom

• ⁠مصطفى مهنا

المدرب:

• محمد حمدي - Tony .