عصام عبد الفتاح: التحكيم المصري محتاج صف ثاني ووجوه جديدة

كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، عن موقف اللجنة من الأخطاء التي شهدتها مباراة الجونة والمقاولون العرب، مؤكدًا أن الحالة التحكيمية محل الجدل خضعت للتحليل، وأن هناك عقوبة منتظرة على المسؤول عن الخطأ.

وقال عصام عبد الفتاح، خلال تصريحات إذاعية: «في تحليل حالة مباراة الجونة والمقاولون العرب، كان لنا كلام كتير مع تقنية الفيديو في اللقطة دي، وأكيد هيكون في عقاب، وإن شاء الله مش هتتكرر تاني».

وشدد رئيس لجنة الحكام على رفضه وجود أي مجاملات أو مواءمات في القرارات التحكيمية، مؤكدًا: «مفيش مواءمات، ولن نسمح بوجود أي مواءمات».

وخلال حديثه، وجه الإعلامي أحمد شوبير سؤالًا إلى عصام عبد الفتاح بشأن استمرار حالة عدم الرضا عن التحكيم المصري، وسبب مقارنة الجماهير للأخطاء التحكيمية ببعضها، مستشهدًا بعدد من الحالات التي أثارت الجدل، من بينها لقطة بن شرقي أمام الشرقية للدخان «إنبي»، وكذلك مباراة بتروجيت والزمالك.

وتساءل شوبير: «ليه الناس دايمًا مش راضية عن التحكيم؟ وليه الناس دايمًا بتقارن الأخطاء بالأخطاء؟ زي ما حصل في لعبة بن شرقي أمام الشرقية إنبي، ولعبة بتروجيت أمام الزمالك، وليه المعيار مش واحد؟».

ورد عصام عبد الفتاح بأن الاختلاف في تقييم الحالات التحكيمية أمر طبيعي، خاصة أن بعض اللقطات تحتمل أكثر من وجهة نظر، موضحًا أن هناك عوامل مختلفة قد تؤثر على آراء المحللين والجماهير.

وقال: «التحليل التحكيمي، طبعًا في ناس مع وناس ضد، ناس تقولك ركلة جزاء وناس تقولك لأ مش ركلة جزاء، ليه؟ لأن التفاوت ده هيفضل موجود، وهتفضل عوامل كتيرة موجودة في التحليل التحكيمي زي الأهواء، والألوان، ده بيحب النادي وده كاره النادي ده».

وأكد رئيس لجنة الحكام أن تطوير منظومة التحكيم المصري يتطلب أيضًا إعداد عناصر جديدة قادرة على تحمل المسؤولية خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل حاليًا على تجهيز صف ثانٍ من الحكام.

وأضاف: «التحكيم المصري محتاج لصف ثاني، وهذا ما نحاول نعده حاليًا، هتشوفوا إن شاء الله وجوه جديدة في الدور الثاني من الدوري».

وتأتي تصريحات عصام عبد الفتاح في ظل استمرار الجدل حول بعض القرارات التحكيمية في مباريات الدوري، وسط مساعٍ من لجنة الحكام لتطوير مستوى الحكام وتقليل الأخطاء، إلى جانب منح الفرصة لعناصر جديدة خلال منافسات الدور الثاني.