الكرة الذهبية.. مبابي: عندما تلعب لريال مدريد يربطك الناس بهذه الجوائز

تحدث الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، عن حظوظه في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، مؤكدًا أن اللعب بقميص النادي الملكي يجعل اللاعب دائمًا مرتبطًا بمثل هذه الجوائز الفردية.

وقال مبابي، في تصريحات تلفزيونية: «الكرة الذهبية؟ عندما تلعب لصالح ريال مدريد، وهو أفضل نادٍ في العالم، يربطك الناس بهذه الجوائز دائمًا. عندما يراني الناس في الشارع، يتحدثون عن هذا الأمر».

وأضاف نجم ريال مدريد: «إنها جائزة إيجابية للغاية لكل لاعب، لقد صنعت الكثير من التاريخ هذا الصيف في البطولة الأكثر أهمية».

واختتم مبابي تصريحاته قائلًا: «لكن ما زال هناك متسع من الوقت، والناس لديهم الحرية في التفكير بمن هو أفضل لاعب في العالم».