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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف تفاصيل اجتماع حسين لبيب مع لاعبي الزمالك ويوجه رسالة لـ فتوح

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال حديثه عبر إذاعة «أون سبورت»، عن تفاصيل اجتماع حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مع عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وأوضح شوبير أن حسين لبيب عقد جلسة مع عمر جابر وعبد الله السعيد ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح، وأبلغهم بأن النادي يعمل حاليًا على تجهيز المستحقات المالية المتأخرة للاعبين، تمهيدًا لصرفها خلال الفترة المقبلة.

وتطرق شوبير إلى الأزمة المالية داخل الزمالك، مؤكدًا أن معاناة النادي من الأزمات المالية ليست جديدة، حيث سبق له المرور بالعديد من الأزمات المتعلقة بالموارد المالية والمستحقات على مدار السنوات الماضية.

كما وجه شوبير رسالة إلى أحمد فتوح، مطالبًا إياه بالحفاظ على المكانة التي وصل إليها، خاصة بعدما شارك مع منتخب مصر في كأس العالم وأصبح أحد قادة الزمالك، مشددًا على ضرورة الاستفادة من هذه المكانة والحفاظ على مسيرته داخل الملاعب.

في سياق آخر، تحدث شوبير عن أهمية زيادة عدد اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج، موضحًا أن ذلك قد يسهم في تقليل حالة الانقسام الموجودة بين جماهير الأهلي والزمالك عند تجمع لاعبي المنتخب الوطني.

وأشاد شوبير بما يقدمه فريق بيراميدز خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق أصبح مرشحًا بقوة للمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا، في ظل حالة الاستقرار التي يعيشها والمستوى المميز الذي يقدمه.

أحمد شوبير أون سبورت حسين لبيب نادي الزمالك الزمالك

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