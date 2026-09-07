شوبير يكشف كواليس تحركات حسين لبيب لحل أزمة مستحقات لاعبي الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تحركات حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لاحتواء أزمة المستحقات المالية المتأخرة لبعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، إن حسين لبيب عقد جلسة مع عدد من لاعبي الزمالك، وهم عمر جابر وعبد الله السعيد ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح، من أجل طمأنتهم بشأن مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأوضح شوبير أن لبيب أكد للاعبين خلال الجلسة أنه يعمل على توفير الأموال اللازمة لسداد المستحقات المتأخرة، مشددًا على أن هذه المعلومة مؤكدة بالنسبة له.

وأضاف الإعلامي: «الكابتن حسين لبيب اجتمع مع عمر جابر وعبدالله السعيد والونش وفتوح وطمأنهم، وإنه بيجهز الفلوس والمستحقات المتأخرة للعيبة، ودي معلومة مؤكدة».

وأشار شوبير في الوقت نفسه إلى وجود أنباء متداولة تفيد برفض مجموعة من لاعبي الزمالك عقد جلسة مع حسين لبيب، لكنه أكد عدم قدرته على التأكد من صحة هذه المعلومة حتى الآن.

وتابع: «وفي معلومة تانية إن مجموعة من اللعيبة رفضوا يقعدوا مع حسين لبيب، لكن ده خبر منتشر، معنديش فكرة بصراحة عن مدى مصداقيته».

وتأتي تحركات إدارة الزمالك في ظل سعي النادي إلى إنهاء ملف المستحقات المالية المتأخرة للاعبين، بما يساهم في توفير حالة من الاستقرار داخل الفريق، خاصة مع استمرار منافسات الموسم الجديد وحاجة الجهاز الفني إلى تركيز جميع اللاعبين داخل الملعب.