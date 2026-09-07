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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عنده 2 ميسي.. شوبير يشيد بثنائي زد بعد البداية القوية في الكونفدرالية

شوبير
شوبير
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالبداية القوية لفريق زد في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب أساس تيليكوم الجيبوتي برباعية نظيفة، في ذهاب الدور التمهيدي الأول من البطولة.

كأس الكونفدرالية 

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: «بداية زد في الكونفدرالية أكتر من ممتازة، حتى لو بيلاعب فريق جيبوتي تيليكوم».

وأضاف: «الفريق الوحيد في العالم اللي عنده 2 ميسي، أحمد عادل ميسي، ومصطفى ميسي»، في إشارة إلى الثنائي أحمد عادل ومصطفى سعد، لاعبي زد، واللذين يحملان لقب «ميسي».

وحقق زد فوزًا عريضًا على أساس تيليكوم بنتيجة 4-0، في أول ظهور قاري في تاريخ النادي، حيث سجل أحمد الصغيري وأحمد عاطف وعبد الرحمن البانوبي وأحمد عادل أهداف الفريق.

وتحدث شوبير عن حظوظ زد في استكمال مشواره بالبطولة، قائلًا: «مباراة العودة في القاهرة على ستاد السلام، الكسبان بقى هيلاعب عزام يونايتد التنزاني وده فريق كويس، بس أعتقد أن زد أفضل وإن شاء الله يتأهل».

وكانت المباراة الأولى قد أقيمت على استاد القاهرة، فيما تشير التقارير إلى أن مواجهة الإياب ستقام يوم السبت المقبل، على أن يلتقي المتأهل مع عزام يونايتد التنزاني في الدور التمهيدي الثاني.

ويأمل زد في استكمال انطلاقته القوية وتحقيق التأهل إلى الدور التالي، بعدما وضع نفسه في موقف مريح عقب الفوز برباعية نظيفة في لقاء الذهاب.

شوبير زد مصطفي شوبير

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