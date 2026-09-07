مزعج جدًا للمنافس.. مدرب سلتيك يشيد بتألق هيثم حسن

أشاد مارتن أونيل، المدير الفني لفريق سلتيك الإسكتلندي، بالمستوى الذي قدمه المصري هيثم حسن، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك قدرات هجومية مميزة ويشكل إزعاجًا كبيرًا للمنافسين.

سلتيك الإسكتلندي

وجاءت تصريحات أونيل عقب مشاركة هيثم حسن مع سلتيك أمام سانت ميرين، في الجولة الخامسة من الدوري الإسكتلندي، والتي انتهت بفوز الفريق بهدفين مقابل هدف، حيث شارك اللاعب المصري أساسيًا وقدم أداءً لافتًا.

وقال أونيل عن هيثم حسن: «قدم أداءً جيدًا في كأس العالم، بل ممتازًا. لم نكن نحكم عليه بناءً على ذلك، لكنه قدم أداءً جيدًا، وبعد كأس العالم أعتقد أنه حصل على إجازة لمدة 7 أو 8 أيام فقط».

وأضاف مدرب سلتيك: «لذلك كان يتدرب قليلًا بمفرده، لكنه لاعب مزعج جدًا للمنافس. بالتأكيد لاعب مزعج جدًا. لقد لعب كرة رائعة في بداية الشوط الثاني».

وأشار أونيل إلى أن هيثم حسن لا يزال بحاجة إلى الوصول إلى كامل جاهزيته البدنية، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة تطوير الجانب الدفاعي في أداء اللاعب.

وأوضح: «هيثم يحتاج للوصول إلى كامل جاهزيته، ومن الواضح أنه يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد في الدفاع، مثل بقية الأمور. لكنه لاعب رائع بالتأكيد».

ويعيش هيثم حسن بداية واعدة مع سلتيك، بعدما حجز مكانه في التشكيل الأساسي خلال الفترة الأخيرة، وشارك أساسيًا للمباراة الثالثة على التوالي أمام سانت ميرين، بعد ظهوره ضمن التشكيل الأساسي أمام فالكيرك وأبردين.

وانضم هيثم حسن إلى سلتيك خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من ريال أوفييدو الإسباني، بعقد يمتد لأربعة مواسم مع خيار التمديد لموسم إضافي، ليبدأ تجربة جديدة في الملاعب الإسكتلندية بعد تألقه مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.