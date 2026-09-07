رسميًا.. سفين جابلونسكي حكمًا لمواجهة برشلونة وفينورد في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تعيين الحكم الألماني سفين جابلونسكي لإدارة المواجهة المرتقبة بين برشلونة الإسباني وفينورد الهولندي، والمقرر إقامتها مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستهل برشلونة مشواره في البطولة الأوروبية بمواجهة فينورد، في لقاء يسعى خلاله الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بدوري الأبطال.

ويتمتع جابلونسكي بخبرة في إدارة المباريات الأوروبية، حيث سيقود الطاقم التحكيمي للمواجهة التي تحظى باهتمام كبير من جماهير الفريقين.