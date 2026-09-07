فليك: برشلونة لا يزال بحاجة إلى مهاجم بمواصفات واضحة

أكد الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، أن الانطلاقة القوية للفريق خلال الموسم الحالي لم تكن مفاجئة بالنسبة له، مشيرًا إلى أن المستوى الذي ظهر به اللاعبون خلال التدريبات كان مؤشرًا واضحًا على قدرتهم على تقديم أداء مميز في المباريات الرسمية.

وجاءت تصريحات فليك عقب الانتصار الكبير الذي حققه برشلونة على فالنسيا بخمسة أهداف دون رد، في مباراة شهدت سيطرة واضحة من الفريق الكتالوني وتألق عدد من لاعبيه، خاصة في الجانب الهجومي.

وقال فليك إن ما يقدمه برشلونة في المباريات انعكاس للمستوى والجودة اللذين يظهرهما اللاعبون خلال التدريبات، موضحًا أن الفريق قدم مواجهة قوية أمام فالنسيا، وتمكن من السيطرة وصناعة المساحات والوصول إلى المرمى وتسجيل الأهداف.

ورغم الفوز العريض، شدد المدرب الألماني على أن الأداء لم يكن مثاليًا، مؤكدًا وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى التطوير خلال الفترة المقبلة.

وتحدث فليك عن موقف برشلونة من تدعيم مركز المهاجم الصريح، مؤكدًا أن رؤية النادي لم تتغير، وأن الفريق لا يزال بحاجة إلى مهاجم رقم تسعة بمواصفات واضحة، رغم امتلاكه العديد من العناصر المميزة في الخط الأمامي.

وأوضح أن طريقة لعب برشلونة تمنح الفريق حلولًا هجومية متعددة، خاصة في المواجهات الفردية وإنهاء الهجمات، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أهمية وجود مهاجم صريح ضمن الخيارات المتاحة.

كما أشاد فليك بالتعاقد مع رودري، مؤكدًا أن لاعب الوسط الإسباني يمثل إضافة قوية للفريق، داخل الملعب وخارجه، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية العمل الذي يقدمه مارك بيرنال.

وأشار المدير الفني إلى أن كثرة الخيارات المتاحة داخل قائمة برشلونة تجعل اختيار التشكيل الأساسي مهمة صعبة، خاصة أن هناك العديد من اللاعبين القادرين على المشاركة منذ البداية، مؤكدًا أن المنافسة القوية تصب في النهاية في مصلحة الفريق.