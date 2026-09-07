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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 600 لتر ألبان فاسدة و250 كيلو زبدة مجهولة المصدر في الفيوم

ألبان فاسدة و زبدة مجهولة المصدر
ألبان فاسدة و زبدة مجهولة المصدر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملات رقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة جشع واحتكار التجار للسلع.

ألبان فاسدة

وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات تمكنت من ضبط 600 لتر ألبان مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ومعبأة داخل براميل كانت تستخدم في مواد كيميائية وبها حشرات ومحملة على تروسيكل بالمخالفة لشروط حفظ ونقل الألبان قبل طرحها للبيع للمواطنين وتم تحرير جنحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 250 كيلو زبدة مجهولة المصدر

كما تمكنت الحملات من ضبط 250 كجم زبدة مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي علامات أو بيانات أو تاريخ الإنتاج والانتهاء ومعبأة داخل أكياس بلاستيكية قبل بيعها للمواطنين وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مواصلة الرقابة على الأسواق

وتواصل مديرية التموين حملاتها على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان ومطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت ومستودعات صرف الدقيق المدعم ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والأسواق والشوادر ومحال الجزارة لمتابعة الالتزام بالأسعار الرسمية وضبط المخالفات كما شملت الحملات متابعة توزيع توكيلات الغاز والتأكد من البيع بالسعر الرسمي وجرد محطات البترول ومراجعة الرخص والسجلات ومتابعة توزيع المواد البترولية وضبط الأسعار ومتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وأسواق الخضار والفاكهة.

مديرية التموين الفيوم ألبان فاسدة زبدة مجهولة المصدر

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