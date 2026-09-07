شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين إعادة جثمانه إلى مصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو مؤثرا لشاب ظهر خلاله في حالة انهيار وبكاء، عقب وفاة والده أثناء وجوده في روسيا، وسط حالة من الحزن والعجز بسبب عدم قدرته على معرفة الإجراءات اللازمة لإعادة جثمان والده إلى مصر ودفنه بين أسرته.

وظهر الشاب في الفيديو وهو يبكي بشدة، موضحا أن والده توفي في روسيا، وأنه منذ الساعة الخامسة وحتى التاسعة والنصف لم يتمكن من الوصول إليه أو معرفة كيفية نقل جثمانه إلى مصر، مؤكدًا أنه يعيش حالة من الحيرة ولا يعرف هل يستطيع السفر بنفسه إلى روسيا لاستلام جثمان والده أم توجد إجراءات يمكن من خلالها نقله إلى مصر.

وأوضح الشاب أنه لا يعرف ماذا يفعل في هذه الأزمة، خاصة في ظل صعوبة الموقف والظروف التي يمر بها، مطالبا المسؤولين والجهات المعنية بالتدخل ومساعدته في إنهاء الإجراءات اللازمة، حتى يتمكن من إعادة جثمان والده إلى مصر ودفنه.

واختتم الشاب مناشدته وسط حالة من الانهيار، مطالبا بسرعة التدخل ومساندته في هذا الظرف الإنساني الصعب، وهو ما أثار تعاطفا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا الجهات المختصة بسرعة الاستجابة لمناشدته ومساعدته في إعادة جثمان والده إلى أرض الوطن.