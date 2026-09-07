قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فليك: برشلونة لا يزال بحاجة إلى مهاجم بمواصفات واضحة
شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين إعادة جثمانه إلى مصر
ترامب: صادرات النفط الإيرانية انخفضت إلى الصفر
ضبط 600 لتر ألبان فاسدة و250 كيلو زبدة مجهولة المصدر في الفيوم
هتوصل لـ 40 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق | وهذا موعد الانخفاض
بتصميم هاتشباك.. ماذا تقدم أوبل أسترا الكهربائية؟
الولايات المتحدة.. مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة شحن بميامي
أقل سعر دولار في البنوك الآن
ترامب يصعد حربه النفسية ضد طهران.. 7 منشورات في ساعة وصورة على خريطة إيران
أمين صندوق الزمالك: الأهلي من الأندية التي تقدم عقودا غير صحيحة بالقيمة المالية للاعبين
ترامب يهدد بضرب جزيرة خرج.. وإيران تلوح بمنطقة بحرية محظورة في الخليج
أذكار النوم الصحيحة.. 19 دعاء داوم عليها رسول الله كل ليلة فاغتنمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين إعادة جثمانه إلى مصر

شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين لإعادة جثمانه إلى مصر
شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين لإعادة جثمانه إلى مصر
ميرنا محمود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو مؤثرا لشاب ظهر خلاله في حالة انهيار وبكاء، عقب وفاة والده أثناء وجوده في روسيا، وسط حالة من الحزن والعجز بسبب عدم قدرته على معرفة الإجراءات اللازمة لإعادة جثمان والده إلى مصر ودفنه بين أسرته.

وظهر الشاب في الفيديو وهو يبكي بشدة، موضحا أن والده توفي في روسيا، وأنه منذ الساعة الخامسة وحتى التاسعة والنصف لم يتمكن من الوصول إليه أو معرفة كيفية نقل جثمانه إلى مصر، مؤكدًا أنه يعيش حالة من الحيرة ولا يعرف هل يستطيع السفر بنفسه إلى روسيا لاستلام جثمان والده أم توجد إجراءات يمكن من خلالها نقله إلى مصر.

وأوضح الشاب أنه لا يعرف ماذا يفعل في هذه الأزمة، خاصة في ظل صعوبة الموقف والظروف التي يمر بها، مطالبا المسؤولين والجهات المعنية بالتدخل ومساعدته في إنهاء الإجراءات اللازمة، حتى يتمكن من إعادة جثمان والده إلى مصر ودفنه.

واختتم الشاب مناشدته وسط حالة من الانهيار، مطالبا بسرعة التدخل ومساندته في هذا الظرف الإنساني الصعب، وهو ما أثار تعاطفا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا الجهات المختصة بسرعة الاستجابة لمناشدته ومساعدته في إعادة جثمان والده إلى أرض الوطن.

شاب يستغيث بالمسؤولين روسيا فيديو متدوال شاب يطالب بعودة والده من روسيا لدفنه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

لقطات من الحادث

مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

كريم حسن شحاتة

رد فعل غير متوقع من كريم شحاتة بعد قرار إيقافه من المجلس الأعلى للإعلام

سيف وعمر

لازم تعتذر.. سيف زاهر يوجه رسالة لـ عمر كمال عبد الواحد بعد حديثه عن الأهلي

الطقس

هل انتهى الصيف؟.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة وعودة الأجواء الخريفية

عمر كمال عبد الواحد

أزمة القميص تعود للواجهة.. ماذا قال عمر كمال؟.. وكيف رد الأهلي على روايته؟

الطماطم

الطماطم هتغلى تاني؟.. مفاجأة بشأن سعر الكيلو خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

القوات المسلحة اليمنية

القوات المسلحة اليمنية: سقوط 20 عنصرا حوثيا خلال معارك أمس

طفل يحمل لوحة شهداء عائلة الثوابتة

طفل فلسطيني يحمل ورقة عليها أسماء 10 من أفراد أسرته استشهدوا تحت أنقاض منزلهم في غزة

ترامب

ترامب يطالب المحكمة العليا السماح بخطة من شأنها تقييد التصويت ​عبر البريد

بالصور

أفكار لانش بوكس.. أكلات صحية للأطفال في المدارس

افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس

أبرزها «الحافي وعنبر الموت».. أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد