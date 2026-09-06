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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي ايونيك 9 Performance.. بمحركات كهربائية وتقتيات الدفع الكلي

هيونداي ايونيك 9 Performance
هيونداي ايونيك 9 Performance
صبري طلبه

تقدم هيونداي أيونيك 9 Performance عالميًا بتصميم الـSUV، التي تعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كامل، مع تقنيات فنية تجمع بين الأداء الرياضي ونظام الدفع الكلي، وتعتمد هذه النسخة على منظومة حركة مكونة من محركين كهربائيين، إلى جانب تصميم خارجي حديث وتجهيزات متنوعة.

محركات هيونداي أيونيك 9 Performance

تستند نسخة Performance إلى منظومة كهربائية تضم محركين يعملان معًا لتوفير الدفع لجميع العجلات عبر نظام AWD. وتصل القوة الإجمالية للسيارة إلى 430 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران المشترك 698 نيوتن متر، بينما تنتقل القوة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي بسرعات واحدة.

هيونداي أيونيك 9 Performance

تسارع من الثبات خلال 5.2 ثانية

تظهر أرقام الأداء قدرة أيونيك 9 Performance على تقديم استجابة سريعة عند الانطلاق، إذ تستطيع الوصول من 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 5.2 ثانية. 

بطارية هيونداي أيونيك 9 Performance

تعتمد السيارة على بطارية بسعة 620 كيلوواط ساعة، مع دعم الشحن السريع عبر التيار المستمر DC. ويمكن شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال 24 دقيقة.

هيونداي أيونيك 9 Performance

أبعاد هيونداي أيونيك 9 Performance

تأتي أيونيك 9 Performance بطول يبلغ 5,060 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,980 مم وارتفاعها إلى 1,790 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 3,130 مم، في حين تبلغ سعة مساحة الأمتعة 338 لترًا.

وتحصل السيارة على منظومة إضاءة تعتمد بالكامل على تقنية LED، سواء في المصابيح الأمامية أو الإضاءة النهارية أو المصابيح الخلفية، كما تأتي بجنوط من الألمنيوم بقياس 21 بوصة للعجلات الأمامية والخلفية.

هيونداي أيونيك 9 Performance

أبرز تجهيزات هيونداي أيونيك 9 Performance

دعمت السيارة بحزمة من التجهيزات منها شاشة 12.3 بوصة، واحدة للعدادات واخرى للترفيه، مع دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مقاعد كهربائية، مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وشاحن لاسلكي للهواتف، إضاءة محيطة، نظام صوتي يصل لـ 14 مكبر، وباقة من تقنيات الحماية ومستشعرات الحركة.

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