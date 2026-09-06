أخبار السيارات| اركب سيارة مستعملة بـ 220 ألف جنيه.. عودة جينسن إنترسبتور الخارقة

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

بـ 220 ألف جنيه.. اركب سيارة مستعملة تحمل العلامة الكورية

تعد السيارة دايو لانوس واحدة من أشهر سيارات السيدان، التي قدمتها العلامة الكورية الجنوبية في مصر، وتمكنت من تحقيق شعبية كبيرة منذ انطلاقها حتى هذا الوقت.

أشهر 5 سيارات كورية ويابانية في السوق المصري.. اعرف الأسعار

تقدم العلامات الكورية الجنوبية واليابانية، الكثير من سياراتها في السوق المصري، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى تتنوع الموديلات والأسعار، إلى جانب اختلاف التجهيزات والتصميمات.

أسعار مازدا 3 موديل 2015 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏‏‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

استدعاء سعودي لسيارات كيا تيلورايد 2025.. لهذا السبب

أعلنت وزارة التجارة السعودية استدعاء 169 سيارة من طراز كيا تيلورايد موديل 2025، بعد رصد مشكلة فنية تتعلق بالية تثبيت مساند الظهر في المقاعد الأمامية، في إطار المتابعة المستمرة لجودة السيارات المطروحة في السوق وحرص الجهات المختصة على تعزيز مستويات السلامة وحماية مستخدمي الطرق.

تقارب 100 حصان.. عودة جينسن إنترسبتور الخارقة

تعود شركة جينسن من جديد عبر سيارة إنترسبتور GTX الخارقة، في محاولة لإحياء اسم ارتبط لسنوات بالسيارات البريطانية ذات الطابع الرياضي والأداء القوي.

تسلا تحت المجهر.. أمريكا تفتح تحقيق في سلامة "سايبركاب" بسبب إجراءات الاعتماد

بدأت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة تحقيق جديد يتعلق بسيارات "سايبركاب" ذاتية القيادة التابعة لشركة تسلا، بهدف مراجعة مدى التزام الشركة بإجراءات اعتماد هذه المركبات وفقا لمعايير السلامة الفيدرالية المعمول بها في الولايات المتحدة.