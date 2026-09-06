قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منصة رقمية.. موعد مباراة طرابزون وجنتشلربيرليجي فى الدورى التركي والقنوات الناقلة
شوبير: ترشيح محمد شوقي وعماد النحاس لتدريب المنتخب الأولمبي
مصر تفرض سيادتها على مضمار البطولة العربية للناشئين.. 6 ميداليات في اليوم الأول وتفوق فني واعد
وزير الصناعة ومحافظ الجيزة يبحثان ملفات العمل وتقنين أوضاع المستثمرين بمنطقتي جرزا وعرب أبوساعد
تكليف المحافظين بحملات مفاجئة.. مقترحات برلمانية لمواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق
رافينيا يطارد رقمًا تاريخيًا مع برشلونة.. إنجاز أسطوري يفصله عن زلاتان وميسي
الاستخبارات الإسرائيلية: طهران تعد لهجوم "على غرار 7 أكتوبر" عبر محورها الإقليمي
معلومات الوزراء : تحولات التجارة العالمية تفتح فرصًا جديدة أمام مصر للتمركز في سلاسل القيمة والإمداد
إسرائيل: لن ننسحب من المنطقة الأمنية بالجنوب حتى نزع سلاح حزب الله بجميع أنحاء لبنان
25 ألف شقة إيجار وتمليك..مواعيد الحجز والشروط والفئات المستفيدة
أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأحد 6-9-2026
«صباح البلد» يستعرض مقال إلهام أبو الفتح تحت عنوان: إلا قناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الحجاب مش إجباري"|ضوابط حاسمة بشأن الزي المدرسي بجميع المدارس في العام الجديد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإلزام مدارس الجمهورية بتطبيق القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2023 الخاص بمواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل هذا القرار الوزاري المنظم لضوابط الزي المدرسي بجميع مدارس الجمهورية
حيث ينص القرار الوزاري على ، أن مواصفات الزي المدرسي الموحد كالتالي :

  • بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي:
    ١- الحلقة الابتدائية (بنون وبنات):  مريلة وبنطلون لجميع الطلاب باللون الذي تحدده مديرية التربية والتعليم المختصة، و يمكن استبدال المريلة، وإحلال قميص وجونلة محلها - بطول مناسب بالنسبة للبنات، وقميص وبنطلون بالنسبة للبنبن ، و يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت في فصل الشتاء، وفقا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة ، و حذاء مدرسي وجورب، بلون مناسب للزي المختار.
     
  •  الحلقة الإعدادية:
    - البنون: ارتداء قميص بلون مناسب، وبنطلون طويل، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء بلوفر، أو جاكيت، وَفقًا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة.
    - البنات: ارتداء بلوزة ومريلة بحمالات (دريل)، باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة ، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء المريلة من قماش الصوف، أو ارتداء بلوفر، أو جاكيت بدون المريلة، ويجوز استبدال المريلة، وإحلال قميص وجونلة محلها، بلون مناسب ، و حذاء مدرسي وجورب، بلون مناسب للزي المدرسي.
  • بالنسبة للمرحلة الثانوية وما في مستواها:
    - البنون: ارتداء قميص بلون مناسب وبنطلون طويل. وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت، وَفق ما تقرره مديريات التربية والتعليم.
    - البنات: ارتداء بلوزة بيضاء، وجونلة من قماش ، بطول مناسب، باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة ، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء جونلة من الصوف، كما يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت، بلون الجونلة، وفقًا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة ، وحذاء مدرسي وجورب، بلون مناسب للزي المدرسي المختار للبنين والبنات.
     

وشدد القرار الوزاري على أنه بالنسبة لغطاء الشعر “الحجاب” للبنات (اختياري): يُشترط في الغطاء الذى تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يُعتد بأي نماذج رسوم توضيحية، تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة ، كما شدد القرار على  أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك، قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص، أو جهة غير ولي الأمر، على أن يتم لتحقق من علم ولي الأمر بذلك.

وأكد القرار على أنه يحدد مجلس إدارة المدرسة - بالتنسيق مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين - لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة من البنين والبنات ، ويتم اعتماد القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم المختصة، على أن يُراعى عند تغيير الزي المدرسي أن يكون في بداية كل مرحلة تعليمية، وألا تقل المدة البينية للتغيير عن ثلاث سنوات، ويُترك مكان شرائه اختياريًا لولي الأمر.

ونص القرار على أن تلتزم المدرسة - عند تحديد المواصفات المشار إليها - بعدم تمييز الزي المدرسي - من خلال اشتراط وضع تصاميم، أو أشكال، أو ألوان، أو خطوط أو نقوش معقدة، أو مركبة عليه، بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر - والاكتفاء بالألوان المناسبة، مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة؛ لتثبيته على الزي المدرسي، في حالة اشتراطه، من قبل المدرسة.
 

وتلتزم كل مدرسة بالإعلان عن الزي المدرسي المقرر على جميع الطلاب (بنين وبنات)، بشكل علني ومرئي في مكان ظاهر بالمدرسة، وكذا على الموقع الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة، أو غيرها من وسائل النشر، وذلك قبل بدء العام الدراسي بشهرين على الأقل.
 

وشدد القرار على أنه لا يجوز لأي طالب أو طالبة ارتداء زي مخالف لما ورد بالمادة الثانية من هذا القرار، ولا يُسمح للطالب أو الطالبة بدخول المدرسة، والانتظام في الدراسة حال المخالفة، ويراعى في جميع الأحوال أن يكون الزي مناسبًا في مظهره، وأسلوب ارتداءه، مع المحافظة على نظافته.


وتلتزم كل مديريات التربية والتعليم، والإدارات التعليمية التابعة لها، بتنفيذ ما جاء بقرار وزير التربية والتعليم ومتابعة هذا التنفيذ ، وتسري أحكام هذا القرار على جميع المدارس الرسمية والخاصة، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماهر غريب

«إحنا موعودين» .. ماهر غريب يكشف كواليس جديدة في موقف بيزيرا مع الزمالك

حالة الطقس

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا وتحذر من تأثيرات ظاهرة النينيو في هذا الموعد

هيثم حسن

هيثم حسن يقود سيلتيك لريمونتادا مثيرة أمام سانت ميرين في الدوري الاسكتلندي

سعر الذهب

سعر عيار 18 الآن في محلات الصاغة

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

عداد كهرباء

3 أسباب للخصم الآلي عند شحن عداد الكهرباء .. اعرف التفاصيل

الإيجار المنتهي بالتمليك

الإيجار المنتهي بالتمليك 2026.. الإسكان تطرح 10 آلاف شقةوتعلن موعد وشروط الحجز

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

الثانوية العامة

سبب عدم تطبيق نظام البكالوريا على الثلاث سنوات في الثانوية العامة

تعليم

خبير تعليم يكشف أسباب عدم تطبيق البكالوريا على الصف الأول الثانوي

الذهب

استقرار أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع رغم ارتفاع الأوقية عالميًا

بالصور

فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها
فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها
فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها

ألم بسيط تتجاهله.. قد يكون علامة تحذيرية عن الإصابة بالسرطان

السرطان
السرطان
السرطان

طريقة عمل بيتزا من دون دقيق مع عجينة البروكلي

طريقة عمل بيتزا بدون دقيق مع عجينة البروكلي.
طريقة عمل بيتزا بدون دقيق مع عجينة البروكلي.
طريقة عمل بيتزا بدون دقيق مع عجينة البروكلي.

بانيه بطريقة مختلفة ولذيذة للانش بوكس.. من غير ما ينشف

البانية
البانية
البانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد