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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قتيلان وجرحى بحالة حرجة بعد تحطم طائرة صغيرة في كاليفورنيا

تحطم طائرة صغيرة في كاليفورنيا
تحطم طائرة صغيرة في كاليفورنيا
خاطر عبادة

لقى طفلان مصرعهما وأصيب شخصان بالغان بجروح خطيرة، إثر تحطم طائرة صغيرة قرب مطار سييرا سكاي بارك في مدينة فريسنو بولاية كاليفورنيا الأمريكية مساء السبت، في حادث وصفه مسؤولون محليون بأنه "مأساوي ونادر".

ضحايا الحادث 

وبحسب تحديث لصحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل"، فإن الضحيتين هما طفلان، فيما يرقد بالغان في المستشفى في حالة حرجة.

وقال توني بوتي، مسؤول الإعلام في مكتب شرطة مقاطعة فريسنو، إن السلطات لا تزال تعمل على تحديد هويات الضحايا، وبالتالي لم تتضح بعد صلة القرابة بين الركاب الأربعة الذين كانوا على متن الطائرة.

انقطاع مؤقت للكهرباء

وصلت إلى موقع الحادث فرق من إدارة إطفاء فريسنو ومكتب شرطة المقاطعة وشركة الكهرباء PG&E. وأدى الاصطدام إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل مؤقت عن المنازل المجاورة، قبل أن تتم إعادته لاحقاً.

ووقع الحادث بالقرب من مطار سييرا سكاي بارك، وهو مطار للطيران العام يخدم الطيارين الخاصين والطائرات الصغيرة ويقع على بعد عدة أميال شمال غرب مدينة فريسنو.

تحقيق رسمي لتحديد أسباب السقوط

لم تؤكد الجهات المختصة بعد نوع الطائرة أو سبب الحادث. وأعلن المجلس الوطني لسلامة النقل NTSB أنه سيتولى التحقيق، مشيراً في تقرير أولي إلى أن الطائرة من طراز "غرومان أمريكان أفييشن AA-5".

ومن المقرر أن يقوم المحققون بفحص حطام الطائرة ومراجعة سجلات الصيانة وبيانات الطيار والأحوال الجوية لتحديد ملابسات التحطم.

وأعرب عضو مجلس مدينة فريسنو مايك كارباسي عن تعازيه، قائلاً: "ما يشغلني في المقام الأول هو وضع الناجين من هذا الوضع المفجع. وسيقوم مكتبي بالتواصل معهم لضمان حصولهم على ما يحتاجونه خلال فترة تعافيهم".

وأشاد كارباسي بسرعة استجابة فرق الطوارئ، ووصف الحادث بأنه ضربة لمجتمع شمال غرب فريسنو.

تجدد الجدل حول سلامة الطيران العام

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة حوادث طائرات صغيرة أعادت فتح النقاش حول معايير السلامة في الطيران العام بالولايات المتحدة.

وأكدت إدارة إطفاء فريسنو أنها تواصل التنسيق مع المحققين، ومن المتوقع صدور مزيد من التفاصيل فور الانتهاء من التقييم الأولي لموقع التحطم.

تحطم طائرة صغيرة كاليفورنيا أمريكا

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