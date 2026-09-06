قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشييع 100 شهيد بعد انتشال الجثامين من تحت مبان مدمرة في حي الزيتون بـ غزة
منصة رقمية.. موعد مباراة طرابزون وجنتشلربيرليجي فى الدورى التركي والقنوات الناقلة
شوبير: ترشيح محمد شوقي وعماد النحاس لتدريب المنتخب الأولمبي
مصر تفرض سيادتها على مضمار البطولة العربية للناشئين.. 6 ميداليات في اليوم الأول وتفوق فني واعد
وزير الصناعة ومحافظ الجيزة يبحثان ملفات العمل وتقنين أوضاع المستثمرين بمنطقتي جرزا وعرب أبوساعد
تكليف المحافظين بحملات مفاجئة.. مقترحات برلمانية لمواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق
رافينيا يطارد رقمًا تاريخيًا مع برشلونة.. إنجاز أسطوري يفصله عن زلاتان وميسي
الاستخبارات الإسرائيلية: طهران تعد لهجوم "على غرار 7 أكتوبر" عبر محورها الإقليمي
معلومات الوزراء : تحولات التجارة العالمية تفتح فرصًا جديدة أمام مصر للتمركز في سلاسل القيمة والإمداد
إسرائيل: لن ننسحب من المنطقة الأمنية بالجنوب حتى نزع سلاح حزب الله بجميع أنحاء لبنان
25 ألف شقة إيجار وتمليك..مواعيد الحجز والشروط والفئات المستفيدة
أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأحد 6-9-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاستخبارات الإسرائيلية: طهران تعد لهجوم "على غرار 7 أكتوبر" عبر محورها الإقليمي

امراة إيرانية تسير بجانب لوحة دعائية مؤيدة للنظام الإيراني
امراة إيرانية تسير بجانب لوحة دعائية مؤيدة للنظام الإيراني
خاطر عبادة

كشفت تقديرات استخباراتية إسرائيلية أن إيران تعمل على الإعداد لشن هجوم جديد ضد إسرائيل على غرار هجمات 7 أكتوبر، لكن هذه المرة في إطار عملية منسقة ومتعددة الجبهات تشارك فيها فصائل تابعة لها في المنطقة.

خطة إيرانية لتفعيل "محور المقاومة" بشكل كامل

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، تسعى الجمهورية الإسلامية إلى تكرار سيناريو هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 - والذي أسفر عن مقتل أكبر عدد من اليهود في يوم واحد منذ المحرقة - إلا أنها تخطط هذه المرة لتنسيق كامل بين أذرعها، وعلى رأسها حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني عقدوا خلال الأسابيع الماضية عدة اجتماعات تخطيط مع قيادات من حزب الله والحوثيين والميليشيات العراقية، بهدف إعادة تنشيط شبكة "محور المقاومة" والدفع نحو تصعيد عسكري ضد إسرائيل.

تدريبات مشتركة وزيادة إنتاج الصواريخ والمسيرات

وأفادت مصادر للصحيفة العبرية بأن الحرس الثوري يجري حالياً تدريبات عسكرية مشتركة مع وكلائه الإقليميين، ويعمل على رفع وتيرة إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ لتعويض المخزونات التي استنزفتها في المواجهات السابقة مع إسرائيل والولايات المتحدة تمهيداً للحملة المرتقبة.

كما أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى ارتفاع مستوى التنسيق بين حزب الله وحماس بهدف ممارسة ضغط متزامن على إسرائيل من عدة جبهات.

وذكرت "جيروزاليم بوست" أن المخطط الإيراني المزعوم لشن ضربة عسكرية منسقة من مختلف ساحات المنطقة يمثل محاولة لـ"تحقيق حلم" يحيى السنوار، الذي خطط لعملية 7 أكتوبر.

وبحسب التقييم الإسرائيلي، كان السنوار يعوّل على انخراط أوسع من العالم العربي عقب الهجوم الذي أدى إلى مقتل 1200 إسرائيلي، واختطاف 250 آخرين، وإصابة الآلاف.

إلا أن الاستخبارات الإسرائيلية أكدت أن إيران وحزب الله لم يتلقيا إخطاراً مسبقاً بشأن توقيت الهجوم، ولم يشاركا فوراً في عملية اجتياح بري شامل كما كان متوقعاً.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، وسط مراقبة إسرائيلية مكثفة لتحركات محور إيران وحلفائه على مختلف الجبهات.

إيران هجوم 7 أكتوبر إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماهر غريب

«إحنا موعودين» .. ماهر غريب يكشف كواليس جديدة في موقف بيزيرا مع الزمالك

حالة الطقس

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا وتحذر من تأثيرات ظاهرة النينيو في هذا الموعد

هيثم حسن

هيثم حسن يقود سيلتيك لريمونتادا مثيرة أمام سانت ميرين في الدوري الاسكتلندي

سعر الذهب

سعر عيار 18 الآن في محلات الصاغة

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

عداد كهرباء

3 أسباب للخصم الآلي عند شحن عداد الكهرباء .. اعرف التفاصيل

الإيجار المنتهي بالتمليك

الإيجار المنتهي بالتمليك 2026.. الإسكان تطرح 10 آلاف شقةوتعلن موعد وشروط الحجز

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

تيم حسن

مسلسل مولانا يحصد 5 جوائز في حفل «موريكس دور 2026»

أميرة أديب: «نفسي أقدم فوازير.. وشريهان أيقونة في التمثيل والغناء»

أميرة أديب: «نفسي أقدّم فوازير.. وشريهان أيقونة في التمثيل والغناء»

أحمد سعد

أحمد سعد يحصد جائزة النجم العربي الجماهيري ويُكرم عن مكسرات في Murex d’Or 2026

بالصور

فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها
فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها
فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها

ألم بسيط تتجاهله.. قد يكون علامة تحذيرية عن الإصابة بالسرطان

السرطان
السرطان
السرطان

طريقة عمل بيتزا من دون دقيق مع عجينة البروكلي

طريقة عمل بيتزا بدون دقيق مع عجينة البروكلي.
طريقة عمل بيتزا بدون دقيق مع عجينة البروكلي.
طريقة عمل بيتزا بدون دقيق مع عجينة البروكلي.

بانيه بطريقة مختلفة ولذيذة للانش بوكس.. من غير ما ينشف

البانية
البانية
البانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد