تنفيذ فوري .. إزالة 3 مقابر مخالفة بقرية سبك الضحاك في المنوفية | صور

قاد فتحي شلبي، رئيس مركز ومدينة الباجور، حملة مكبرة لإزالة 3 مقابر مخالفة داخل أحوزة المقابر بقرية سبك الضحاك، جرى إنشاؤها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وشهدت الحملة مشاركة اللواء محمد سعيد، مساعد مدير الأمن، والعقيد أحمد فرج، مأمور مركز شرطة الباجور، إلى جانب محمد عزت، نائب رئيس المركز لشؤون القرى، وعماد الباجوري، رئيس الوحدة المحلية بسبك الضحاك، وتامر نصار، سكرتير الوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتنفيذ الإزالة الفورية للمقابر المخالفة، التي أُنشئت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة، ودون الالتزام بالقواعد والإجراءات القانونية المقررة.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة الباجور استمرار الحملات الميدانية والمرور الدوري لرصد أي مخالفات والتعامل معها بكل حسم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على النظام العام وتطبيقًا للقانون.