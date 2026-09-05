محافظ المنوفية يلتقي وفد لجنة تقييم المشروعات المشاركة بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

التقى اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم السبت، بمكتبه، وفد اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات المشاركة من المحافظة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية “المرحلة الرابعة”، والممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والاتصالات والمجلس القومي للمرأة، وجامعة المنوفية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام.

وخلال اللقاء، تابع محافظ المنوفية بدء أعمال اللجنة التنفيذية في اختيار وتقييم المشروعات ومدى استيفائها للمعايير والاشتراطات، والوقوف على آليات ومعايير التقييم وتذليل العقبات بما يحقق الأهداف المرجوة من المبادرة كونها إحدى المبادرات الوطنية التي تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات المتقدمة (312) مشروعاً متنوعاً، وتم اختيار (43) مشروعاً مكتملاً للمواصفات، وسيتم اختيار (18) مشروعا للتصفية النهائية على مدار ثلاثة أيام، وتصعيدها للمنافسة على مستوى الجمهورية، وذلك بواقع ثلاثة مشروعات عن كل فئة بفئاتها الستة وهى ”المشروعات الكبيرة - المشروعات المتوسطة - المشروعات المحلية الصغيرة " حياة كريمة “ - المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة - المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح - المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة”.

هذا وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتحقيق أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، وهو ما يعكس جدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من أجل تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام.