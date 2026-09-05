رئيس مياه المنوفية يؤكد علي جاهزية المعدات والشبكات استعداداً لموسم الدراسة

عقد المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية اجتماعًا مع رؤساء القطاعات ورؤساء الأفرع، للتأكد من رفع درجة الاستعداد والجاهزية بمختلف الأفرع، بما يضمن استدامة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين.

وشدد رئيس الشركة على ضرورة التأكد من جاهزية المعدات والسيارات والمعدات المستخدمة في أعمال الطوارئ والأعطال، مع مراجعة موقفها الفني وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.

ووجه بضرورة مراجعة شبكات الصرف الصحي وخطوط الانحدار وتكثيف أعمال تطهير الشبكات، والتأكد من كفاءتها وجاهزيتها، خاصة مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد وما يصاحبه من زيادة في معدلات الاستهلاك والضغوط على شبكات المرافق.

وأكد رئيس الشركة أهمية الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء التعامل مع الأعطال وأعمال الصيانة والتطهير، حفاظًا على سلامة العاملين وتأمين مواقع العمل، مع التشديد على عدم البدء في أي أعمال إلا بعد اتخاذ جميع إجراءات التأمين اللازمة.

ناقش الاجتماع ضرورة حصر الوصلات الخلسة ومتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بما يسهم في الحفاظ على موارد الشركة وتحقيق الاستخدام الأمثل لمياه الشرب.

ووجه رئيس الشركة بمراجعة عدادات الكهرباء الخاصة بكل فرع، ومتابعة القراءات والتراكمات، والتأكد من مطابقة القراءات الفعلية للبيانات المسجلة، إلى جانب مراجعة عدادات قياس المحطات والتأكد من سلامة ودقة القراءات.

وشدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد لموسم الدراسة الجديد، والتنسيق المستمر بين جميع الأفرع والجهات المعنية، وسرعة التعامل مع أي شكاوى أو أعطال قد تؤثر على انتظام خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وفيما يتعلق بالاستعداد لموسم الأمطار، وجه رئيس الشركة بضرورة التنسيق مع مجالس المدن والوحدات المحلية وإعداد المحاضر اللازمة بشأن بلاعات تصريف مياه الأمطار، والتأكد من جاهزيتها وتطهيرها، بما يساهم في سرعة تصريف مياه الأمطار وتجنب تجمعات المياه بالشوارع.

وأكد رئيس الشركة ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتنفيذ التوجيهات بكل دقة، وسرعة عرض أي معوقات أو احتياجات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يضمن رفع كفاءة منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.