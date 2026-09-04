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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 719 محضرا تموينيا وضبط 20 طن مواد غذائية مجمدة منتهية الصلاحية بالمنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية

تابع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، جهود الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية المكبرة بنطاق المحافظة ، والتي أسفرت عن تحرير 719 محضراً تموينياً خلال أسبوع ، تنوع ما بين  431  محضر مخالفات مخابز نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية و288 محضرا للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر ، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومدى توافر السلع وضبط منظومة الأسعار والسلع منتهية الصلاحية حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

وأشار المحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين ، إلى أن من أبرز القضايا خلال تلك الحملات تحرير ثلاثة محاضر جنح بنواحي قويسنا وأشمون وتلا ضد أصحاب محلات بقالة ومخبز بلدى، لقيامهم بتجميع كمية قدرها 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم غير مخصص لبيعه بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق  ، كما تم تحرير محضر جنح ضد محل لتجارة الأعلاف بناحية بندر شبين الكوم وضبط طن نخالة خشنة بدون مستندات مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة بنطاق المحافظة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي ، فضلاً عن عدم وجود تراخيص وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، إلى جانب ضبط 20 طن مواد غذائية مجمدة  منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وذلك بمنشأة صناعية بناحية المنطقة الصناعية بالسادات ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية وقطاعات التموين والصحة والطب البيطري ، مؤكداً أن الدولة تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين ومحاربة الغلاء حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

المنوفية محافظة المنوفية حملات تموينية دقيق مدعم

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