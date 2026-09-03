ضبط ربع طن لحوم مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها بالأسواق في المنوفية

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بالتعاون التام مع الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق تمكنت خلالها من ضبط ربع طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور من ضبط كمية من اللحوم مجهولة المصدر قبل طرحها بالاسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بالمتابعة اليومية للاسواق والتأكد من مدى صلاحية السلع والمنتجات ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.