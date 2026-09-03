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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمدة طرابزون يكشف تفاصيل مكالمته مع حسام حسن

محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير

أعرب أحمد متين جينتش عمدة مدينة طرابزون عن سعادته البالغة بانضمام محمد صلاح نجم ليفربول السابق وقائد منتخب مصر إلى فريق طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية 

وأكد جينتش في تصريحات تليفزيونية “محمد صلاح واحد من أفضل لاعبي العالم وانتقال محمد صلاح لطرابزون لا يمثل حدثًا كرويًا فقط بل سنستفيد منه على كل الأصعدة”.

وتابع “محمد صلاح كل عام كان يسجل حوالي 30 هدف في الدوري الإنجليزي وأريد القول أن الدوري التركي دوري تنافسي للغاية وهناك أندية تلعب في البطولات القارية وصلاح يلعب في دوري مهم وسوف جيد في مسيرته الكروية”.

وأكمل: "حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر تواصل معي هاتفيًا وأخبرني أنه يرغب في زيارة المدينة وأخبرته أن من دواعي سرورنا حدوث ذلك".

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