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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد غياب 3 سنوات .. الزمالك يعود للظهور في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يستعد نادي الزمالك للظهور من جديد في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد 3 سنوات من الغياب عن المشاركة بالبطولة القارية الأهم.

وابتعد الزمالك عن بطولة أفريقيا في السنوات الماضية بسبب ابتعاده عن المركزين المؤهلين للمشاركة في البطولة القارية.

سجل نادي الزمالك أخر ظهور في بطولة دوري أبطال أفريقيا في موسم  (2022-2023 ووداع البطولة من دور المجموعات.

حيث احتل الزمالك المركز الثالث بمجموعته الرابعة برصيد 7 نقاط خلف الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري

أول مباراة في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027

يستعد الزمالك لخوض أولى مبارياته في الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عندما يواجه إيه إس بورت بطل جيبوتي، بحثًا عن بداية قوية في مشواره القاري.

وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك وإيه إس بورت في الثامنة مساء الجمعة 4 سبتمبر، على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب في الثامنة مساء السبت 12 سبتمبر، على استاد القاهرة أيضًا، وفقًا للموعد المحدد للمباراة.

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