مدحت عبد الهادي: الزمالك يحتاج للحفاظ على لقب الدوري.. وتأخر الإعداد أثر على الفريق

تحدث مدحت عبد الهادي، نجم الزمالك السابق، عن المستوى الفني الذي ظهر عليه الفريق الأبيض منذ بداية الموسم، مشيرًا إلى أن الزمالك حقق لقب الدوري في ظروف صعبة للغاية، وأصبح مطالبًا بالحفاظ على البطولة.

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وقال مدحت عبد الهادي، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: «الزمالك حقق بطولة الدوري في ظروف صعبة جدًا، والمطلوب منه إنه يحافظ عليها».

وأضاف: «علاقتي بمعتمد جمال قوية جدًا، وكنت أتمنى إن الزمالك يبدأ فترة الإعداد من بدري».

وتابع نجم الزمالك السابق أن الفريق نجح في جمع 7 نقاط منذ بداية الموسم، لكنه يرى أن معظم فرق الدوري المصري لم تصل حتى الآن إلى كامل جاهزيتها البدنية.

وقال: «الزمالك جمع 7 نقاط، وأنا أرى إن فرق الدوري كلها لم تظهر مستواها البدني القوي».

وأوضح مدحت عبد الهادي أن المباريات الثلاث التي خاضها الزمالك في بداية الموسم يمكن اعتبارها امتدادًا لفترة الإعداد، بسبب تأخر الفريق في بدء تحضيراته للموسم الجديد.

وقال: «أنا بعتبر إن الـ3 ماتشات اللي فاتت هي استكمال لفترة الإعداد».

وأشار إلى أن الجهاز الفني للزمالك يقوم بإجراء تعديلات خلال المباريات، خاصة في الشوط الثاني، مع الاعتماد على عدد من اللاعبين الشباب والعناصر البديلة، ومن بينهم محمد السيد وحسام أشرف.

وأضاف: «أرى الزمالك بيبدأ بشكل، وفي الشوط الثاني بيعدل طريقته، وبيعتمد على أكثر من لاعب زي محمد السيد وحسام أشرف».

وشدد عبد الهادي على أن نتائج الزمالك الإيجابية في بداية الموسم تمثل نقطة مهمة، خاصة في ظل الظروف التي مر بها الفريق، إلا أن المستوى الفني والبدني يحتاج إلى مزيد من التطور خلال الفترة المقبلة، مع استمرار المنافسة على لقب الدوري.