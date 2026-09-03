لا يتدرب مع الفريق.. فاروق جعفر يكشف تفاصيل أزمة نجله سيف مع الزمالك

كشف فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تفاصيل أزمة نجله سيف فاروق جعفر مع نادي الزمالك، موضحًا موقف اللاعب من الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال فاروق جعفر، في تصريحات عبر قناة «MBC مصر»، إنه لم يتدخل في أزمة نجله مع الزمالك سوى منذ أسبوع، مشيرًا إلى أن سيف كان مقيدًا ضمن القائمة الأولى للفريق.

وأوضح أن الأزمة بدأت قبل انطلاق الدوري الممتاز بـ4 أيام، بعدما فوجئ برغبة إدارة الزمالك في رحيل سيف، سواء من خلال فسخ التعاقد بالتراضي أو إعارته إلى نادٍ آخر.

وأضاف أنه تواصل مع عبد الناصر محمد، مؤكدًا له أن توقيت رحيل اللاعب غير مناسب، خاصة أن جميع الأندية أغلقت قوائمها، إلى جانب معاناة الزمالك من أزمة في القيد، متسائلًا عن أسباب الاستغناء عن نجله في هذا التوقيت.

وأشار فاروق جعفر إلى أنه لم يتحدث مع مسؤولي الزمالك بشأن أي أمور مالية، مؤكدًا أنه لا يعرف حتى الآن صاحب قرار رحيل سيف، وأنه لا يرغب في التدخل في عمل أي مسؤول داخل النادي.

وكشف نجم الزمالك السابق أن حسين لبيب وعده بالرد عليه بشأن موقف نجله، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة حتى الآن.

واختتم فاروق جعفر تصريحاته بالكشف عن أن سيف لا يتدرب مع الفريق في الوقت الحالي، ويخوض تدريباته بشكل منفرد، مؤكدًا أن اللاعب أبلغه بأنه لم يرتكب أي خطأ يستوجب ما يحدث معه.