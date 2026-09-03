إعلام أوكراني: دوي انفجار في مدينة تيرنوبيل غربي البلاد

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، فجر الخميس، بسماع دوي انفجار في مدينة تيرنوبيل غربي البلاد، وسط استمرار التوتر الأمني والهجمات الجوية على مناطق متفرقة من أوكرانيا.

وبحسب تقارير محلية، تم الإبلاغ عن انفجار قرب تيرنوبيل، دون توفر معلومات رسمية فورية بشأن طبيعته أو ما إذا كان ناجمًا عن سقوط مقذوف أو اعتراض هدف جوي. كما لم تتضح حتى الآن حصيلة الأضرار أو الخسائر البشرية المرتبطة بالحادث.

وتأتي هذه التطورات في ظل تعرض مناطق أوكرانية عدة خلال الساعات الماضية لبلاغات عن انفجارات، بالتزامن مع نشاط جوي روسي متواصل، فيما سبق أن شهدت منطقة تيرنوبيل هجمات روسية استهدفت مواقع وبنى تحتية في المدينة ومحيطها.

وتواصل السلطات الأوكرانية حث السكان على الالتزام بتعليمات السلامة والاحتماء عند إطلاق صفارات الإنذار، إلى حين صدور بيانات رسمية تحدد ملابسات الانفجار.