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عشان صحة أولادك.. استشاري تغذية توجه نصائح مهمة بشأن الوجبات المدرسية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عشان صحة أولادك.. استشاري تغذية توجه نصائح مهمة بشأن الوجبات المدرسية

وجبات غذائية
وجبات غذائية
محمود زيدان

تُعد الوجبة الغذائية المدرسية عنصراً أساسياً للنمو البدني والتطوير الذهني للطلاب، وتساهم - بشكل كبير - في تحسين التركيز والتحصيل الدراسي والحد من أمراض سوء التغذية كالأنيميا وغيرها.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية، أن احتياجات الأطفال الغذائية تختلف باختلاف مراحلهم العمرية، مشيرة إلى أن الطفل الأصغر يحتاج إلى قدر أكبر من الطاقة مقارنة بالطفل الأكبر سنًا، مع ضرورة الاهتمام بتوفير العناصر الغذائية الأساسية في وجباتهم اليومية.

وأوضحت عبد الوهاب، خلال لقاء مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «mbc مصر»،  أن البروتينات تمثل عنصرًا مهمًا جدًا في غذاء الأطفال، إلى جانب النشويات، شريطة اختيار النشويات الجيدة، موضحة أن الساندوتش المدرسي يمكن أن يوفر جزءًا كبيرًا من احتياجات الطفل الغذائية إذا تم إعداده بشكل متوازن.

وأضافت أن بعض الأطفال قد يتناولون الساندوتش المدرسي في وقت متأخر، وقد يظل معهم حتى نحو الساعة الرابعة عصرًا، لذلك يجب على الأسرة الاهتمام بمكونات الوجبة وطريقة حفظها، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حتى تصل إلى الطفل بصورة آمنة.

وأوضحت أنه في حالة عدم قدرة الطفل على تناول وجبة إفطار كاملة في الصباح، يمكن تقديم بدائل بسيطة ومغذية، مثل كوب من اللبن مع ملعقة من العسل أو البليلة، بدلًا من إجباره على تناول وجبة لا يرغب فيها.

وحذرت استشاري التغذية من الاعتماد على المنتجات المصنعة التي تحمل مسميات تسويقية مختلفة، مطالبة أولياء الأمور بقراءة مكونات المنتجات التي يتناولها أطفالهم، وعدم الانخداع بعبارات مثل «Sugar Free» دون معرفة المواد التي تم استخدامها بدلًا من السكر.

وشددت على أهمية تعليم الأطفال منذ الصغر قراءة التعليمات والمكونات المدونة على المنتجات الغذائية، مؤكدة أن الأسرة نفسها يجب أن تكون القدوة في اختيار الطعام الصحي، قائلة إن التغيير يبدأ من المنزل ومن عادات الأسرة الغذائية.

ونصحت عبد الوهاب بتقليل تناول اللحوم المصنعة والمقليات، مشيرة إلى أن هناك بدائل بسيطة يمكن إدخالها في الساندوتش المدرسي، مثل الجبن، التي تعد مصدرًا جيدًا للبروتين ويمكن تقديمها للطفل بصورة مناسبة.

وأكدت ضرورة الاهتمام بتغليف وحفظ الساندوتش المدرسي بشكل جيد، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، حتى يظل الطعام آمنًا حتى موعد تناوله في المدرسة.

وأشارت إلى إمكانية تقديم بعض الوجبات الخفيفة البسيطة للأطفال، مثل الفشار، مؤكدة أن الأطعمة الصحية لا يشترط أن تكون ذات ألوان أو أشكال صناعية جذابة، بل يمكن أن يتعود الطفل على إعداد وتناول أطعمة بسيطة وصحية في المنزل.

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