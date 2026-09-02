اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

تحدث إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، عن حادث أتوبيس دهب نويبع، قائلا إن الاتوبيس كان متوجها إلى ميناء نويبع، لتوجه المتواجدين إلى دولة الأردن.

وأوضح خلال حواره على قناة اكسترا نيوز، أنه حدث اختلال في عجلة القيادة من السائق ولا نعلم السبب حتى الآن، ولكن رئيس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث، متابعا: تلقينا البلاغ وعلى الفور بعد مرور 6 دقائق فقط من حدوث الحادث، وصلت أول سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وأضاف أن عدد سيارات الإسعاف وصل إلى 16 سيارة، متابعا: إجمالي عدد الركاب داخل الأتوبيس كان 50 راكبا، من بينهم 22 حالة وفاة و28 حالة إصابة.

واسترسل: تم توزيع المصابين في مستشفيات شرم الشيخ وسانت كاترين ومدينة الطور ويتلقى المصابون العلاج والدعم اللازم، وزارة التضامن الاجتماعي وجهت بمضاعفة المبالغ المصروفة للضحايا والمصابين، وكذلك هناك تعويض من هيئة الرقابة المالية.